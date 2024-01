Saiba o que foi destaque no noticiário do Paraibaonline

Leia abaixo as notícias mais lidas nesta sexta-feira no noticiário do Paraibaonline.

Informe-se e compartilhe.

´Barraco´ no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. Veja

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/19/barraco-no-plenario-da-camara-municipal-de-campina-grande-veja/

Podcast Na Cozinha: aprenda a fazer um bolo de laranja de liquidificador

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/19/podcast-na-cozinha-aprenda-a-fazer-um-bolo-de-laranja-de-liquidificador/

Podcast: nutricionista ensina estratégias para fortalecer a imunidade

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/19/podcast-nutricionista-ensina-estrategias-para-fortalecer-a-imunidade/

Imposto de renda: deduções para gastos com saúde podem ser reduzidas

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/19/imposto-de-renda-deducoes-para-gastos-com-saude-podem-ser-reduzidas/

Reforma tributária: governo deseja quatro tipos de cashback

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/01/19/reforma-tributaria-governo-deseja-quatro-tipos-de-cashback/

WhatsApp: mudanças podem facilitar difusão de fake news eleitoral

https://paraibaonline.com.br/tecnologia/2024/01/19/whatsapp-mudancas-podem-facilitar-difusao-de-fake-news-eleitoral/

Mais de 300 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/19/mais-de-300-motoristas-foram-autuados-por-embriaguez-ao-volante/

Polícia prende suspeitos de furtar carne em Remígio

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/19/policia-prende-suspeitos-de-furtar-carne-em-remigio/

Rompimento de açude causa transtornos na cidade de Conceição

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/19/rompimento-de-acude-causa-transtornos-na-cidade-de-conceicao/

Polícia frustra arrombamento em loja e prende acusados

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/19/policia-frustra-arrombamento-em-loja-e-prende-acusados/

João Azevêdo e Lupi firmam parceria para otimizar serviços prestados pela Previdência

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/19/joao-azevedo-e-lupi-firmam-parceria-para-otimizar-servicos-prestados-pela-previdencia/

Vereador campinense acusa colega de falta de solidariedade

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/19/vereador-campinense-acusa-colega-de-falta-de-solidariedade/

Avô e vizinho são presos suspeitos de abusar de criança de 11 anos

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/19/avo-e-vizinho-sao-presos-suspeitos-de-abusar-de-crianca-de-11-anos/

Almeidão poderá receber 20 mil torcedores em todas as competições

https://paraibaonline.com.br/esportes/almeidao-podera-receber-20-mil-torcedores-em-todas-as-competicoes/

Festival Forró Verão tem Israel Muniz, Os Três do Nordeste, Dorgival Dantas e Mastruz com Leite

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/19/festival-forro-verao-tem-israel-muniz-os-tres-do-nordeste-dorgival-dantas-e-mastruz-com-leite/

TCU fará auditoria em estatais como Caixa, Banco do Brasil e Petrobras

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/19/tcu-fara-auditoria-em-estatais-como-caixa-banco-do-brasil-e-petrobras/

Duas novelas da Globo deixam a desejar na TV e no Globoplay

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/19/duas-novelas-da-globo-deixam-a-desejar-na-tv-e-no-globoplay/

Oposição em Campina faz valer maioria e aprova Orçamento do jeito que queria

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/19/oposicao-em-campina-faz-valer-maioria-e-aprova-orcamento-do-jeito-que-queria/

Concurso unificado oferece mais de 600 vagas para nível médio

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/19/concurso-unificado-oferece-mais-de-600-vagas-para-nivel-medio/

Divulgado o resultado preliminar do exame psicológico do concurso da PM e CB

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/19/divulgado-o-resultado-preliminar-do-exame-psicologico-do-concurso-da-pm-e-cb/

Sine Paraíba oferta quase 500 vagas de emprego em 12 cidades

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/19/sine-paraiba-oferta-quase-500-vagas-de-emprego-em-12-cidades/

INSS: maioria dos beneficiários receberão o piso este ano

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/19/inss-maioria-dos-beneficiarios-receberao-o-piso-este-ano/

Casas da Cidadania em Campina Grande: conheça os serviços oferecidos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/19/casas-da-cidadania-em-campina-grande-conheca-os-servicos-oferecidos/

Prouni: MEC disponibiliza mais de 400 mil bolsas de estudo

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/01/19/prouni-mec-disponibiliza-mais-de-400-mil-bolsas-de-estudo/

Bloco de maracatu ‘Segura o Baque’ realiza desfile em Campina

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/19/bloco-de-maracatu-segura-o-baque-realiza-cortejo-em-campina/

Nos EUA: Avião pega fogo durante o voo e faz pouso de emergência

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/19/nos-eua-aviao-pega-fogo-durante-o-voo-e-faz-pouso-de-emergencia/

