O Procon de Campina Grande divulgou, neste sábado, 20, o resultado da pesquisa de preços do botijão de 13 quilos do gás de cozinha e do garrafão de 20 litros de água mineral, ambos referentes a este mês de janeiro.

De acordo com o estudo, o preço do gás apresenta variação entre R$ 89,00 e R$ 120,00. Já o galão de água mineral custa entre R$ 5,00 e R$ 15,00, dependendo da marca e do local da compra.

A coleta de preços da nova pesquisa do Procon Municipal foi realizada na última quinta-feira, 18, em 27 estabelecimentos comerciais do município. Sendo 15 estabelecimentos que comercializam o botijão de gás de cozinha (Gás Liquefeito de Petróleo) e 12 que vendem o galão de água mineral. O objetivo deste estudo é contribuir para que o consumidor consiga fazer uma boa economia na hora da compra.

De acordo com o estudo, o preço médio do botijão de gás de cozinha em janeiro deste ano é de R$101,36 para pagamentos à vista. Em comparação com a última pesquisa, cujo preço foi de R$ 104,24 constatou-se uma redução de R$ 2,88, ou seja 2,76% aproximadamente. Esse produto pode ser encontrado na cidade por preços que variam de R$ 89,00 até R$ 120,00, representando uma economia de até R$ 31,00 no bolso do consumidor em Campina Grande.

Já na pesquisa do preço do garrafão de água mineral foram consideradas as quatro marcas do produto mais procuradas pelos consumidores na cidade Rainha da Borborema, são elas: Indaiá, Savoy, Santa Vitória e Sublime. Com isso, o preço médio do galão da marca Indaiá é de R$ 14,25; da Savoy é de R$ 5,75; da Santa Vitória custa R$ 7,17 e da Sublime R$ 8,42.

Para conferir mais dados da pesquisa do Procon-CG basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2024/