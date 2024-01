No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer Massaranduba, Rodolfo Barbosa, falou sobre a bioágua familiar, tratamento de água cinza para a produção de alimentos.

Ele afirmou que a bioágua é uma tecnologia usada para tratar águas cinzas. Com a limitação de água nas regiões semiáridas, existe a tecnologia da bioágua, desenvolvida pela Embrapa, é um sistema que aproveita as águas cinzas.

Ouça o podcast completo: