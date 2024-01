Guarda Metropolitana de João Pessoa fiscaliza cumprimento de leis ambientais

O Grupo de Ações Ambientais da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa é uma unidade especializada dentro da instituição, responsável pela fiscalização e proteção do meio ambiente.

As atribuições da equipe são: fiscalizar o cumprimento das leis e normas ambientais, proteger a fauna e a flora, exercer outras atividades de interesse da proteção ambiental, apoiar as demais secretarias da Prefeitura de João Pessoa que necessitem do serviço, monitorar parques ecológicos, realizar atividades de conscientização ambiental através de palestras, reuniões, cursos em escolas, associações, e qualquer entidade pública ou privada que solicite o apoio da Guarda.

“O cuidado com o meio ambiente é uma função que compete ao Governo Federal, ao Estado, ao Município e a sociedade de forma geral. Portanto, o trabalho desempenhado pelo Grupo de Ações Ambientais da Guarda (GAAM) depende do trabalho de todos. Temos uma equipe capacitada que passou por treinamentos para garantir a preservação de nosso patrimônio ambiental”, explicou João Almeida, Secretário de Segurança Urbana e Cidadania.

A Guarda da Capital paraibana conta com profissionais preparados com equipamentos específicos para atuar em qualquer área, tanto de resgate de animais como a proteção ambiental de qualquer área dentro da cidade.

O grupo de ações ambientais da Guarda Metropolitana de João Pessoa foi reativado nessa gestão ressaltando o compromisso da Prefeitura de João Pessoa com a proteção ambiental.

“O nosso Grupo de Ações Ambientais atua em rondas preventivas em áreas de preservação ambiental, rondas nos parques municipais e atuamos em conjunto com a diretoria de fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) fazendo ações conjuntas de fiscalização e com a diretoria de bem-estar animal, atendendo denúncias de maus-tratos animais entre outras. E todo esse trabalho vem mostrando o olhar de cuidado que a gestão tem com a população e com o nosso meio ambiente”, reforçou o inspetor do Grupo de Ações Ambientais, Diogénes Bento.

A Guarda reforça, ainda, a importância de o cidadão evitar o contato com animais silvestres. Em caso de se deparar com um, ligar sempre para o Disque 153 da Guarda. O serviço funciona 24 horas.