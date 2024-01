Agentes de turismo e jornalistas do setor conheceram os principais atrativos da Rota das Flores, novo roteiro organizado por empreendedores, gestores públicos e o Sebrae/PB na região do Brejo paraibano. Foram três dias de imersão no universo da floricultura, gastronomia e espaços de vivência e lazer ligados a essa produção agrícola.

Os participantes da visita técnica, que começou na terça-feira (16) e terminou nesta quinta-feira (18), atuam na Paraíba e no Rio Grande do Norte. A ideia foi proporcionar o conhecimento da vivência com os produtores das flores, sendo a maior parte agricultoras, e os desdobramentos dessa cadeia produtiva na gastronomia, economia criativa e turismo de experiência.

De acordo com o analista técnico do Sebrae/PB, João de Deus, que acompanhou o grupo, essa é a primeira Rota de Flores do Nordeste e primeira do Brasil que une a experiência gastronômica com as flores comestíveis e a experiência do turismo em fazer peças cerâmicas e conhecer a história dos floricultores.

“Essas visitas têm o propósito de provocar um aquecimento econômico na região. Há mais de dez anos muitas famílias vêm trabalhando com a floricultura e percebe-se o brilho nos olhos dos agricultores que receberam os agentes e a expectativa deles em divulgar seus empreendimentos”, destacou João de Deus.

Ao longo dos três dias, os convidados conheceram as propriedades de produção de flores localizadas em Areia, Pilões, Serraria, Solânea e Remígio. Além de conhecer as propriedades rurais, eles ainda experimentaram os pratos adaptados com as Plantas Não Convencionais (Pancs), lojas de artesanato e de produção de jarros e peças cerâmicas, além de pousadas e hotéis.

Para Sidnésio Moura, consultor do Sebrae e jornalista de turismo, a proposta da Rota das Flores é um sucesso e tem tudo para aquecer a economia do Brejo.

“A gente vê a governança do turismo trabalhando junto com os empreendedores, Sebrae e órgãos públicos. A Rota das Flores é algo diferenciado e é a primeira do Nordeste. É um a rota da economia criativa, mas que também une a gastronomia e o turismo de experiência”, frisou o especialista.