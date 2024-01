Secretaria de Saúde de CG consegue desinterdição ética da Policlínica de São José da Mata

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) desinterditou eticamente a Policlínica Severino Bezerra Cabral, de São José da Mata, na tarde desta sexta-feira, 19.

A interdição havia acontecido nesta semana e, em menos de 48 horas, a Secretaria Municipal de Saúde sanou as exigências feitas pelo CRM e conseguiu a desinterdição do equipamento de saúde para a população do distrito.

O secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior, e a secretária adjunta, Carol Gomes, foram pessoalmente ao CRM, em João Pessoa, apresentar as melhorias feitas nesses dois dias e receberam do diretor de fiscalização do CRM, Dr. Bruno Leandro, o auto de desinterdição da Policlínica.

Com isso, o serviço de saúde volta a funcionar com os atendimentos médicos normalmente. A unidade tem cinco profissionais médicos atuando, já que além dos clínicos, conta também com médicos especialistas. “Ficamos muito felizes com esse processo rápido em que quem ganha é a população”, disse o secretário.

“Ficamos muito satisfeitos pela rápida compreensão e resolução às inconformidades e estamos trabalhando para que outras unidades sejam equipadas para a população”, disse Bruno Leandro.

Na ocasião, o secretário acertou com o diretor do CRM uma parceria para que o órgão possa promover capacitação com os profissionais a fim de melhorar o trabalho e a estrutura das unidades de saúde.

“Fizemos um diálogo amplo, aberto sobre a saúde de Campina Grande e estamos ampliando o trabalho com o CRM em prol da saúde para a população”, disse o secretário.