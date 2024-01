Rompimento de açude causa transtornos na cidade de Conceição

Uma semana após o rompimento do açude Roçado, na zona rural do município de Conceição, Sertão da Paraíba, os moradores da comunidade enfrentam desafios para reconstruir suas vidas.

O evento ocorreu em 11 de janeiro, quando choveu pelo menos 200 milímetros na madrugada, levando a prefeitura a decretar estado de calamidade pública e emergência.

A família de Alicia Carola, de 26 anos, enfrentou perdas significativas, com a residência da jovem e a casa de seus pais sendo severamente impactadas.

Alicia, que trabalha como correspondente bancária, lamentou a destruição total de sua casa, localizada a cerca de 250 metros do açude rompido.

Ela relatou que estava dormindo no momento do rompimento e, ao perceber, viu a água subindo gradualmente. Alicia e sua família conseguiram se abrigar em um morro próximo, mas a água subiu mais do que imaginavam, inundando tudo.

O açude Roçado, com capacidade máxima de 798.969 metros cúbicos de água, rompeu por volta das 7h de 11 de janeiro, bloqueando uma estrada de terra e isolando uma família de cerca de cinco pessoas.

