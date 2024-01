No quadro ‘Na Cozinha’, do programa Conexão Caturité, a gastróloga Aline Diniz ensinou uma receita de bolo de laranja de liquidificador.

Anote a receita.

2 laranjas

2 ovos

1 xícara de óleo

1 e 1/2 de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

2 colheres fermento em pó

Pré-aqueça o forno a 180 graus e unte a assadeira. Misture a farinha com o fermento em pó e reserve. Descasque uma das laranjas e elimine toda a parte branca. Mantenha a outra laranja com a casca, mas retire o miolo e as sementes.

Transfira as laranjas para o liquidificador junto dos ovos, do açúcar e do óleo. Bata tudo até que a mistura fique lisa. Adicione a farinha e o fermento aos poucos. Adicione a mistura na assadeira e leve ao forno.

Ouça aqui o podcast completo.