No recesso: Justiça do Trabalho retoma aumento automático para juízes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/18/no-recesso-justica-do-trabalho-retoma-aumento-automatico-para-juizes/

Policlínica é interditada em distrito de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/18/policlinica-e-interditada-em-distrito-de-campina-grande/

Ibope promove mudança no cálculo da audiência na TV; entenda

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/18/ibope-promove-mudanca-no-calculo-da-audiencia-na-tv-entenda/

Copa do Nordeste 2024: Saiba grupos de Treze e Botafogo-PB

https://paraibaonline.com.br/esportes/copa-do-nordeste-2024-saiba-grupos-de-treze-e-botafogo-pb/

Hospital Materno Infantil de Bayeux é interditado eticamente pelo CRM-PB

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/18/hospital-materno-infantil-de-bayeux-e-interditado-eticamente-pelo-crm-pb/

Adolescente morre afogado na cidade de Puxinanã

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/18/adolescente-morre-afogado-na-cidade-de-puxinana/

Gol bizarro e goleada do Botafogo-PB na estreia do Paraibano 2024

https://paraibaonline.com.br/esportes/gol-bizarro-e-goleada-do-botafogo-pb-na-estreia-do-paraibano-2024/

Paraibano é esquartejado às margens de rodovia

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/01/18/paraibano-e-esquartejado-as-margens-de-rodovia/

PMCG dialoga sobre calendário carnavalesco em reunião no MPPB

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/18/pmcg-dialoga-sobre-calendario-carnavalesco-em-reuniao-no-mppb/

ProUni-2024 expande número de vagas para Direito e Medicina

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/01/18/prouni-2024-expande-numero-de-vagas-para-direito-e-medicina/

Paraíba registra terceira doação de órgãos em menos de 20 dias

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/18/paraiba-registra-terceira-doacao-de-orgaos-em-menos-de-20-dias/

Carnabike: bloco de ciclistas integra o Campina Folia 2024

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2024/01/18/carnabike-bloco-de-ciclistas-integra-o-campina-folia-2024/

PMJP disponibiliza 21 tipos de vacinas nos serviços de saúde

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/18/pmjp-disponibiliza-21-tipos-de-vacinas-nos-servicos-de-saude/

Vídeo: Bolinha se posiciona após repercussão de bate-boca com torcedores do Treze

https://paraibaonline.com.br/esportes/video-bolinha-se-posiciona-apos-repercussao-de-bate-boca-com-torcedores-do-treze/

Apresentadora supera desconfiança na Globo e renova contrato

https://paraibaonline.com.br/fuxico/2024/01/18/apresentadora-supera-desconfianca-na-globo-e-renova-contrato/

Concurso do Ministério do Planejamento com ampliação de vagas; salário inicial de R$ 20.900

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/18/concurso-do-ministerio-do-planejamento-com-ampliacao-de-vagas-salario-inicial-de-r-20-900/

Prefeitura de Campina Grande autoriza construção e revitalização de praças

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/18/prefeitura-de-campina-grande-autoriza-construcao-e-revitalizacao-de-pracas/

Nova operação da PF mira deputado federal bolsonarista

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/01/18/nova-operacao-da-pf-mira-deputado-federal-bolsonarista/

Nova carteira de identidade já é emitida em Campina Grande gratuitamente

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/01/18/nova-carteira-de-identidade-ja-e-emitida-gratuitamente-em-campina-grande/

Dia do Esteticista: a profissão que trabalha a saúde e autoestima das pessoas

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/18/dia-do-esteticista-a-profissao-que-trabalha-a-saude-e-autoestima-das-pessoas/

Podcast: como escrever e pronunciar algumas palavras corretamente

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/01/18/podcast-como-escrever-e-pronunciar-algumas-palavras-corretamente/

Podcast Sou do Campo: conheça o valor nutricional da jabuticaba

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/18/podcast-sou-do-campo-conheca-o-valor-nutricional-da-jabuticaba/

Maquiagem: consultora explica qual a base ideal para o verão

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/01/18/maquiagem-consultora-explica-qual-a-base-ideal-para-o-verao/

Concurso unificado: inscrições começam nesta sexta-feira; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2024/01/18/concurso-unificado-inscricoes-comecam-nesta-sexta-feira-saiba-detalhes/

João Azevêdo: “Romero é uma decisão de Romero”

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/01/18/joao-azevedo-romero-e-uma-decisao-de-romero/

