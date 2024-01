João Azevêdo e Lupi firmam parceria para otimizar serviços prestados pela Previdência

O governador João Azevêdo e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, assinaram, nesta sexta-feira (19), na Gerência Executiva do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em João Pessoa, o protocolo de intenção para a cooperação técnica entre o Governo da Paraíba e a instituição, com o objetivo de ampliar as formas de requerimentos dos serviços e benefícios previdenciários e melhorar o atendimento prestado à sociedade paraibana com a redução da necessidade de deslocamento até as Agências da Previdência Social.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual afirmou que a parceria firmada com o Ministério da Previdência Social irá qualificar a prestação de serviço à população, com a disponibilidade de ferramentas do estado para contribuir com a qualificação do atendimento do INSS.

“A Paraíba já disponibiliza mais de 400 serviços digitais, sendo um dos estados mais avançados nesse quesito e essa interação entre os bancos de dados do estado com o sistema federal promoverá uma mudança importante para a população quando utilizar a Casa da Cidadania ou o Portal da Cidadania”, frisou.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que a cooperação com o Governo do Estado tem a intenção de melhorar o atendimento ao público e reduzir o tempo de espera dos serviços oferecidos pelo INSS.

“O grande desafio da Previdência é reduzir o número de pessoas aguardando resposta da instituição e descentralizando esse trabalho fica mais fácil. Quando assumimos, o cidadão esperava até 80 dias, hoje esse tempo está em 47 dias e queremos chegar a 30 dias até o final do ano”, falou.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que também assinou o protocolo de intenções com o Ministério da Previdência Social, destacou a importância da união entre os governos federal, estadual e municipal para melhorar o serviço prestado ao cidadão.

“O nosso objetivo é cuidar das pessoas e para isso é preciso o olhar cuidadoso do poder público. Então, com o uso da tecnologia, vamos poder modernizar e oferecer um serviço eficiente e a prefeitura também vai estar disponível para colaborar nesse sentido”, garantiu.

A solenidade também foi prestigiada pelos deputados estaduais João Gonçalves e Gilbertinho; pelo vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra; e por auxiliares da gestão estadual, dentre eles, Wilson Santiago (secretário da Representação Institucional), Roberto Paulino (secretário chefe de Governo), Roberto Souza (secretário da Educação), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional), André Ribeiro (secretário executivo da Ciência e Tecnologia) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).