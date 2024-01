Divulgado o resultado preliminar do exame psicológico do concurso da PM e CB

O resultado preliminar do exame psicológico do concurso para soldado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar foi divulgado na manhã desta sexta-feira (19), no site do IBFC (wwww.ibfc.org.br), no qual o candidato pode conferir se foi apto ou inapto nesta etapa do certame.

Quem foi considerado apto, avança para a próxima fase, que é o exame de saúde. A data da próxima etapa ainda será divulgada.

Os considerados inaptos – que quer dizer que o avaliado não atende aos parâmetros exigidos para o exercício das funções inerentes ao cargo – têm direito a uma entrevista devolutiva, cujos detalhes estão no item 11.17 do edital do concurso.

O exame psicológico, que foi a segunda etapa do concurso, foi realizado nos dias 16 e 17 de dezembro, quando mais de 90% dos convocados estiveram presentes.

Foram utilizadas técnicas e testes psicológicos em conformidade com a legislação do Conselho Federal de Psicologia, possibilitando avaliar mais de 10 características que apontaram se a personalidade do candidato é compatível com o exercício das atividades de policial militar ou bombeiro militar.