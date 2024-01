Campina Grande ganhou em 2023 uma nova unidade da Casa da Cidadania, localizada no Partage Shopping, um local que abriga vários órgãos com o objetivo de oferecer serviços de cidadania à população, como emissão de documentos.

Além da sede no Partage, a cidade possui outra Casa da Cidadania, que funciona na Avenida Severino Cruz, às margens do Açude Velho, onde a população pode buscar ajuda para emitir carteiras de identidade, além de serviços da Cagepa, Sine, entre outros.

Para saber como ficou a distribuição de órgãos entre as duas casas da cidadania, a reportagem do Jornal da Manhã (Rádio Caturité FM) conversou com o gerente José do Nascimento Coelho.

Ele fez um balanço dos atendimentos em 2023. Coelho também falou sobre a divisão dos órgãos nas duas sedes, reforçando que o carro-chefe dos serviços ofertados é a emissão da carteira de identidade (RG).

– De janeiro a dezembro de 2023 tivemos uma média de 131 mil atendimentos de vários setores. O maior número de atendimentos continua sendo a emissão de carteira de identidade, com uma média de 10.900 por mês. É o carro-chefe, mas temos ainda serviços da Cagepa, Defensoria Pública, Secretaria da Receita, Sine, PBPrev, todos eles na Casa da Cidadania do Açude Velho. Já na sede do Partage Shopping funcionam a Delegacia da Polícia Federal, para emissão de passaporte, o Procon e o guichê do Sine – detalhou.

Ouça aqui a entrevista completa.