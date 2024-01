Blocos podem desfilar, mas devem respeitar a distância de 1 km dos eventos religiosos

Após a polêmica envolvendo o decreto municipal assinado pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), que restringia o desfile de blocos e a realização de eventos durante o período de Carnaval na cidade, o impasse foi resolvido.

Além da revogação do decreto, a prefeitura também participou de uma reunião no Ministério Público para ajustar e liberar os blocos que devem realizar as suas festas no feriado de carnaval.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico do município, Tâmela Fama, explicou à reportagem da Rádio Caturité FM, que as manifestações carnavalescas que fazem seus desfiles e eventos no Açude Velho, precisam respeitar a distância de 1km dos eventos religiosos.

– Tivemos uma nova audiência no Ministério Público com representantes de blocos, que demonstraram interesse em participar no período do carnaval, do dia 08 ao dia 13, e a Prefeitura de Campina Grande, órgãos de segurança e o MP acataram algumas solicitações com alguns ajustes para fazer acontecer as manifestações carnavalescas. O bloco do Jacaré vai sair às margens do Açude respeitando o raio de um quilômetro de distância dos eventos religiosos, por isso vão fazer o percurso contrário, saindo da antiga sede da ACI, passando pelo Parque da Criança até o monumento de Jackson do Pandeiro – explicou.

Ela disse ainda que a Secretaria disponibilizou novamente o formulário para cadastro dos blocos, que está disponível no Instagram @sede.cg até o meio-dia deste sábado, 20 de janeiro.