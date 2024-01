Procurador de CG diz que o município nunca quis proibir o Carnaval

Foi realizada na manhã desta quinta-feira, 18, uma reunião com a presença de representantes da Prefeitura Municipal de Campina Grande, da segurança pública, da cultura e de blocos carnavalescos na sede do Ministério Público para tratar sobre a revogação do decreto que proibia a circulação de blocos de rua durante o período de Carnaval em determinados pontos na cidade.

O procurador-geral do município, Aécio Melo, disse que o objetivo do decreto nunca foi proibir o Carnaval. Ele frisou que Campina Grande cresceu nos eventos religiosos e o que precisava ser feito era a organização para receber todos os púbicos.

De acordo com Aécio, há um prazo estendido para que os blocos ainda não inscritos possam se inscrever. Ele considerou que houve uma polêmica e gasto de energia desnecessários acerca do assunto.

“Temos aproximadamente sessenta bairros e teríamos aproximadamente um controle maior dentro de cerca de oito bairros. Essa foi a preocupação principal”, disse.