O prefeito Bruno Cunha Lima autorizou recursos para a revitalização e construção de diversas praças em vários bairros da cidade, seguindo o cronograma do programa Praça da Gente.

Neste primeiro lote, oito praças serão beneficiadas; cinco serão requalificadas e três construídas, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões.

Todos os projetos foram pensados e desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento (Seplan) e serão licitados para serem executados pela Secretaria de Obras (Secob).

“Os projetos desenvolvidos pela equipe da Seplan são elaborados com base na escuta à população, um exemplo disso são as demandas do Orçamento Participativo. Os projetos foram desenvolvidos pensando nas pessoas, para as crianças poderem brincar, os idosos poderem se exercitar e conversar, as mulheres se sentirem seguras. São praças que serão implantadas em todas as regiões da cidade, com projetos humanizados que buscam oferecer mais qualidade de vida para as pessoas”, explicou o secretário-executivo e arquiteto da Seplan, Túlio Duda Paz.

Os equipamentos de uso público tornam-se cada vez mais indispensáveis nos bairros, contribuindo para a qualidade de vida, com benefícios para a saúde física e mental da população.

Neste sentido, revitalizar e construir espaços naturais, ao ar livre, contribui para o bem-estar dos moradores da região.

“O programa ‘Praça da Gente’ vai muito além de uma simples reforma. As praças se tornarão palcos para lazer, espaços para práticas esportivas, pontos de encontro para famílias e amigos, promovendo qualidade de vida. Cada praça está sendo cuidadosamente pensada ou repensada para se tornar centros de atividades e convivências da população, esse é mais um dos compromissos que a gestão municipal firma com a população”, destacou Marina Damasceno, Secretária Executiva de Obras.

As praças que serão revitalizadas e construídas neste primeiro lote contarão com quiosques, áreas cobertas multiuso, espaços contemplativos, playgrounds, academia popular, acessibilidade por meio de rampas, piso tátil e equipamentos específicos para a participação e uso pleno das pessoas com mobilidade reduzida.

Transformando espaços urbanos em ambientes convidativos, inclusivos e sustentáveis, possibilitando uma cidade mais saudável com qualidade de vida e bem-estar.