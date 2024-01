No quadro ‘Mercado Imobiliário’, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, falou sobre as discussões a respeito da convenção coletiva.

O Secovi-PB tem cumprido o papel de representar os condomínios e as imobiliárias da Paraíba.

No máximo, após o Carnaval, deve ser realizada a assembleia ordinária em todos os condomínios para prestação de contas do ano que passou e a projeção de receitas e despesas para 2024.

