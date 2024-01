Hospital Materno Infantil de Bayeux é interditado eticamente pelo CRM-PB

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) anunciou a ética e parcial interdição do trabalho da equipe médica que atua na maternidade e no bloco cirúrgico do Hospital Materno Infantil João Marsicano, em Bayeux, na Grande João Pessoa.

A medida, que entrou em vigor nesta quinta-feira (18), foi motivada pela falta de médicos e problemas estruturais na unidade, de acordo com o presidente do CRM-PB, Bruno Leandro de Souza.

O diretor geral do hospital, Demócrito Medeiros, explicou que a falta de profissionais na escala ocorreu devido a ausências por motivos de saúde e de foro íntimo dos médicos.

Apesar do problema ter sido solucionado na quarta-feira, o atraso na regularização ocorreu em virtude do pedido de demissão do diretor técnico da unidade na terça-feira.

Demócrito Medeiros afirmou que as escalas, devidamente ajustadas, foram enviadas ao CRM-PB, que confirmou a desinterdição do local a partir da 00h de sexta-feira (19).

O CRM-PB, após inspeção realizada na segunda-feira (15), constatou a falta de médicos obstetras e anestesistas na unidade desde novembro de 2023.

A prefeitura de Bayeux contratou uma empresa terceirizada para suprir a deficiência, mas o problema persistiu, resultando na interdição parcial da maternidade e do bloco cirúrgico.

O hospital continua funcionando, mantendo o atendimento clínico à população, enquanto a duração da interdição parcial dependerá das medidas adotadas para resolver o problema. O prazo inicial é de 60 dias, podendo ser prorrogado.

*com informações da TV Cabo Branco