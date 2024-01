Semob implanta novo binário na área central de JP

Para melhorar a fluidez e reduzir pontos de conflitos no trânsito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realiza, a partir desta quinta-feira (18), uma mudança viária que resultará na implantação de um novo binário entre os bairros de Jaguaribe e Centro.

A intervenção consistirá na alteração de circulação da Rua Francisca Moura, que passará a ter sentido único com destino à área central da cidade.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade urbana da Capital, esta nova alteração foi planejada pelos técnicos da Semob-JP para garantir uma mobilidade mais eficiente e segura na região.

“Esta implantação do sentido único na Rua Francisca Moura possibilitará a formação de um binário com a Avenida Pedro II, um dos principais corredores de João Pessoa. Desta forma, vamos assegurar um trânsito mais fluído e com risco reduzido de sinistros, tendo em vista que naquela região se concentram vários estabelecimentos que promovem a movimentação intensa de trabalhadores, seja em repartições públicas, hospitais, escritórios, entre outros”, explica.

Para que a mudança se torne viável, Sanderson Cesário, diretor de Operações da Semob-JP, ressalta que a equipe da Divisão do Sistema Viário (DSV), responsável pela sinalização da cidade, está concluindo a instalação de novas placas e pinturas de eixos, bordos e faixas de pedestre.

“Iniciamos estes serviço, que inclui a alteração da sinalização, justamente, para que a população seja orientada. A nova circulação obrigatória deverá ser cumprida por condutores de veículos, sejam eles motorizados ou não”.

Período educativo – Agentes de mobilidade estarão orientando a todos nos primeiros 10 dias após a implantação deste novo binário, instruindo tanto sobre o novo sentido da via quanto nas conversões, sinalizações e, ainda, áreas para estacionamentos, já que serão disponibilizados apenas nos espaços delimitados do lado direito, mesmo sentido do fluxo.