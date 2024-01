Prefeito de Campina revoga Decreto sobre eventos carnavalescos

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), comunicou nesta quarta-feira, por intermédio de suas redes sociais, que “acabamos de anular o Decreto que nasceu de um TAC (Termos de Ajustamento de Conduta) assinado com o Ministério Público e (que) regulamentava os locais dedicados aos festejos de carnaval”.

– Esclareço que a intenção nunca foi proibir as festas, mas sim garantir segurança e organização para quem está dentro e fora – enfatizou.

Ainda conforme Bruno, “dialogando com os organizadores do bloco Jacaré do Açude Velho, chegamos a um consenso que permitiu compatibilizar os horários/itinerários do bloco com o ´Carnaval da Paz´.”

“Isso confirma nosso compromisso com o diálogo e, claro, o apoio ao Carnaval Tradição e aos eventos religiosos, que são marcas de Campina há mais de 30 anos. Quem queria politizar o assunto vai ter que procurar outra coisa”, acentuou o prefeito, para arrematar: “Já foram as algarobas, os canos, etc. Qual a próxima?”

No arremate, o prefeito sublinha que “no fim das contas, cada um vai pra onde quer e faz da sua vida o que bem entender. É só não deixar que uma coisa atrapalhe a outra. Afinal, o direito de um começa onde termina o do outro. No fim das contas, isso se chama liberdade”.