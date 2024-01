Durante entrevista coletiva, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, definiu como a vitória para um desafio posto há muitos anos a assinatura de ordem de serviço, nesta terça-feira (16), para as obras do Cine Capitólio, no Centro da Rainha da Borborema. De acordo com ele, os trabalhos já foram iniciados e a obra será paga com recursos próprios do município.

“Há quantos anos a cidade falava sobre a recuperação do Cine Capitólio e também sobre os riscos que os escombros representavam? Hoje é um dia que estamos transformando a realidade, tendo a oportunidade de marcar um momento para educação, para cultura e, claro, para preservação do nosso patrimônio histórico”, completou.

Bruno pontuou ainda a finalidade do novo Cine Capitólio, que integrará a rede municipal de ensino, servindo a cerca de 40 mil alunos, que, além de terem à disposição um cineteatro, poderão ser estimulados através da arte.

Confira a fala na íntegra em vídeo:

*Vídeo: Paraibaonline

