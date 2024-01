O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), comemorou a chegada do advogado campinense André Ribeiro (PDT) no Governo do Estado, ocupando o cargo de secretário Executivo de Inovação.

Durante coletiva de imprensa, ele definiu a ação como importante, especialmente para a cidade Rainha da Borborema.

“É muito importante para a cidade, que tem um papel importantíssimo e histórico na área de Ciência e Tecnologia. Ele irá contribuir bastante não somente para Campina Grande, como também para toda Paraíba”, completou.

Confira na íntegra as falas do vice-governador em vídeo: