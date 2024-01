Mais protestos de servidores estaduais em João Pessoa

Servidores estaduais da Paraíba mobilizaram-se em um protesto em Jaguaribe, João Pessoa, nesta quarta-feira (17), para expressar sua insatisfação com o reajuste salarial de 5% anunciado pelo governador João Azevedo (PSB).

Os manifestantes pedem uma reparação salarial de 22%, alegando a falta de reposição no período do atual governo.

O representante do Fórum dos Servidores da Paraíba, Beethoven Silva, destacou a ausência de diálogo direto entre o governo e as entidades de classe, apontando a necessidade de implementação prática da retórica de diálogo por parte do governador.

Diversas categorias estiveram presentes no protesto, incluindo representantes da segurança pública, saúde, educação, administração direta e indireta, ativos e inativos. O ato encerrou-se por volta das 11h30.

Beethoven Silva afirmou que novos atos de protesto estão programados para a próxima semana, indicando a continuidade das manifestações até que o governador reconheça as demandas dos servidores.

O reajuste linear de 5% anunciado pelo governador supera a inflação do ano passado, que foi de 4,62%.

Foto: Frame/TV Cabo Branco