O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (Codata), lançou, nesta terça-feira (16), o novo Portal do Servidor. A plataforma foi desenvolvida para otimizar o atendimento aos servidores públicos estaduais, promovendo a transformação digital e ampliando o acesso aos serviços, agora disponíveis também para os servidores da Administração Indireta.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração, o novo Portal do Servidor está unificado para servidores da administração direta e indireta, proporcionando um canal único de atendimento. O principal objetivo é facilitar o acesso a direitos e benefícios, tornando a plataforma um ponto central para as necessidades dos servidores do Governo do Estado da Paraíba.

Para tanto, a nova plataforma possui login único, a fim de dar maior comodidade aos servidores já cadastrados no PBConsig, que poderão utilizar as mesmas informações de acesso (CPF/Senha). Aqueles que ainda não possuem cadastro podem criar seu primeiro acesso utilizando suas informações do GOV.BR.

Além das funcionalidades já existentes, o novo Portal do Servidor oferece acesso simplificado a novidades, com destaque para o contracheque com validação por QRCode, ficha financeira e histórico funcional. Agora, os servidores podem acessar seus dados cadastrais, funcionais, informações sobre dependentes e declarações de rendimentos de maneira conveniente e eficiente.

O Portal do Servidor foi projetado com foco na segurança, eficiência e facilidade de uso, atendendo plenamente às necessidades dos servidores estaduais. Essa iniciativa reflete o compromisso do Governo da Paraíba com a modernização da gestão pública e a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos servidores.

Para obter mais informações e atualizações, os servidores podem visitar o site oficial do Governo do Estado da Paraíba (paraiba.pb.gov.br) e clicar na aba Portal do Servidor.