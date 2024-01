Uma das obras mais esperadas em Campina Grande, a revitalização do Capitólio, se torna realidade. Nesta terça-feira (16), o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) assinou a ordem de serviço.

O Capitólio será transformado em um cinema para a educação e o secretário da pasta, Asfora Neto, comemorou afirmando, durante entrevista repercutida pela Rádio Caturité FM, que a obra vai trazer cidadania para os estudantes da rede municipal de ensino.

– É uma obra esperada por Campina há mais de duas décadas e com uma das finalidades mais bonitas de obras públicas de uma cidade que é direcionar o equipamento para os estudantes da rede municipal de educação. Esse equipamento é o primeiro do Brasil construído com essa finalidade, levando cidadania para as crianças que precisam e que fizeram esse apelo ao prefeito Bruno, porque disseram que nunca tiveram a oportunidade de irem até o cinema, e esse cinema está saindo do chão por conta delas – salientou.

Ele destacou ainda as intervenções que serão realizadas e apontou o prazo para entrega do novo equipamento.

– Além do cinema, vai ter um grande anfiteatro, uma das maiores bibliotecas da cidade e salas multifuncionais para usar em diversos tipos de evento. A obra está iniciada, o canteiro de obras está preparado e a perspectiva é entregá-la em um ano. Campina mais uma vez se diferencia na qualidade da sua educação – ressaltou.