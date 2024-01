Questionado, durante coletiva de imprensa, se não acha pouco tempo assumir um cargo público como secretário executivo de Inovação durante três meses, uma vez que se coloca como pré-candidato a prefeito de Campina Grande, o advogado André Ribeiro respondeu que não, porque já existe um projeto em curso.

“A Secretaria já tem o projeto. O PDT, que entra na base do governador João Azevêdo (PSB), é o partido da Educação, e vai iniciar o trabalho, em que eu apenas sou o início desse trabalho”, completou.

De acordo com o político, qualquer pessoa que se coloca na política não pode medir esforços para oportunidades de contribuir com a cidade, o que, segundo ele, motivou aceitar o convite do governador. Dentre as condições, no entanto, André pediu que o órgão se estabelecesse na Rainha da Borborema.

Dentre as metas, segundo ele, está a negociação para que indústrias cheguem até a cidade.

“Faz muito tempo que Campina Grande não traz uma indústria, não traz uma empresa, a última foi a AeC, que tive a oportunidade de participar, e eu não vou perder nenhuma oportunidade para ajudar”, ponderou.

Confira na íntegra o posicionamento de André em vídeo: