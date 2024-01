Prefeitura de João Pessoa prepara campanha contra crimes violência de gênero no carnaval

Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), dará início no dia primeiro de fevereiro a Campanha do Não É Não! contra o assédio e a importunação sexual dentro da programação do Folia de Rua e Carnaval na Capital. As atividades se estenderão até 14 de fevereiro.

Segundo a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Município, Nena Martins, esta campanha já faz parte do calendário do folião pessoense e tem por objetivo prevenir e coibir crimes de importunação sexual e violência de gênero no período carnavalesco.

“Esta é uma campanha nacional, mas que a Prefeitura de João Pessoa, através da SEPPM, vem realizando diariamente na Capital com o objetivo de combater o assédio e a importunação nos transportes públicos e durante os eventos de rua, como agora, acentuamos as atividades junto ao público e ampliamos os canais de proteção às mulheres, buscando conscientizar a população sobre a importância de respeitar o Não”, destacou.

Nena Martins ressalta que, durante o período carnavalesco, ficou definido que, de um a 14 de fevereiro, as equipes da SEPPM estarão nos pontos da folia e outros estratégicos distribuindo material educativo e sensibilizando a população sobre os diferentes tipos de assédio, como identificá-los e denunciá-los junto aos órgãos competentes.

João Pessoa entrou no clima carnavalesco na última sexta-feira (12), com o lançamento das prévias do Carnaval Tradição 2024.

A programação, que se estenderá até o dia 12 de fevereiro, ocorre em vários bairros da Capital, com desfiles de tribos indígenas, grupos de maracatu, ala ursas, clubes de frevo e outras manifestações tradicionais da cultura popular. As apresentações acontecem nos finais de semana, de sexta a domingo, com abertura às 19h.

Já a programação do Folia de Rua tem início no dia primeiro de Fevereiro, no Ponto de Cem Réis, com show de Alceu Valença.

O evento segue no Via Folia, na Epitácio Pessoa, com apresentação de Bell Marques com o bloco Vumbora e segue até o dia 9, encerrando com Ronaldo Rossi e Tracundum (Cafuçu).