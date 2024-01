O secretário Executivo de Planejamento de Campina Grande, o arquiteto Túlio Duda, lembrou durante entrevista na Rádio Caturité FM, nesta terça-feira (16), que a população contribuiu, através de sugestões, com o projeto de revitalização do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo).

Ele disse que durante o processo de diagnóstico, para montar o planejamento da obra, foi realizada uma pesquisa online, em que mais de mil pessoas opinaram sobre como transformar o local.

– A primeira etapa da nossa elaboração de projetos é o que chamamos de diagnóstico. No Parque Evaldo Cruz, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa online e a partir daí começamos a elaborar internamente junto com os técnicos a viabilidade da parte de engenharia integrada à arquitetura. Na concepção do projeto, 5% é inspiração, o resto é viver a obra, estar lá junto com os engenheiros vendo como a obra vai atender às necessidades da população – frisou.

