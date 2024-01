Cícero anuncia reajuste para servidores da Prefeitura de João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena anunciou, nesta terça-feira (16), o reajuste linear de 5% para todos os servidores ativos e inativos do Município de João Pessoa.

O aumento já estará aplicado na folha de pagamento deste mês de janeiro junto com o novo salário mínimo, que teve reajuste de 6,97%. O impacto anual gerado pelo reajuste do funcionalismo público será de R$ 61 milhões na folha de 2024.

O prefeito reafirmou o compromisso de buscar a melhoria das condições de trabalho e a capacitação dos servidores para seguir melhorando nos serviços prestados à população.

“Nosso compromisso com a valorização do servidor é constante, desde o primeiro dia do nosso mandato”, enfatizou.

O valor do reajuste é superior a inflação acumulada nos doze meses de 2023, que ficou em 4,62%, garantindo a capacidade de compra aos servidores neste ano.

“A capacidade de oferecer este reajuste dos salários aos nossos servidores em um valor que supera a inflação demonstra o equilíbrio fiscal e financeiro que a gestão do prefeito Cícero Lucena conquistou. É muito importante manter nossos servidores valorizados e o aumento é mais uma demonstração desse cuidado”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.

Reajustes durante a gestão – No ano de 2022, a atual gestão já garantiu o aumento linear real de 16% no salário dos servidores da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, um reajuste que representou o maior índice no Brasil e o primeiro desde a criação da categoria na Capital.

No mesmo ano, os trabalhadores da saúde tiveram o maior reajuste concedido na história: 33% sobre o salário base e 58% sobre os plantões. Na mesma ocasião, os servidores efetivos da Capital também receberam um reajuste linear de 10% em seus proventos.

Os 1.600 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) também receberam o novo piso salarial, em um reajuste que fez o salário saltar de R$ 1.550,00 para R$ 2.424,00.

Já em janeiro de 2023, a Guarda Civil Metropolitana teve novo reajuste, de 14,16% até 27,46%, considerando a equiparação ao salário mínimo, a evolução funcional e a gratificação por escolaridade e o Magistério recebeu um aumento de 15% no piso dos professores efetivos e aposentados da Rede Municipal, fazendo a base salarial da categoria em João Pessoa ser a maior do Norte-Nordeste.