Chuvas na Paraíba: saiba o volume já acumulado em 2024

O final de semana foi marcado por intensas chuvas em diversas cidades no interior da Paraíba, principalmente na região do Sertão, no final de semana.

Conforme os dados já divulgados pela AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas -, os principais volumes, no começo de janeiro (até o dia 14) foram os seguintes (em milímetros):