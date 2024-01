Carnavalescos protestam durante solenidade da PMCG contra Decreto carnavalesco

A solenidade de assinatura da ´ordem de serviço´ para o projeto de revitalização em Campina Grande do antigo Cine Capitólio, na área central da cidade, nesta terça-feira, foi marcada por um protesto de carnavalescos, estudantes e de lideranças partidárias.

A mobilização decorreu do Decreto assinado pelo prefeito Bruno Cunha Lima que suspende em algumas áreas da cidade, no período do carnaval, a realização de eventos, em conformidade com um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o Ministério Público Federal.

Os manifestantes dialogaram com alguns assessores da prefeitura campinense e posteriormente deixaram o local, com a promessa de abertura de diálogo e de reavaliação das medidas anunciadas.

Veja as imagens.

*Vídeo – paraibaonline