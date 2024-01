O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, autoriza nesta terça-feira (16), o início das obras de revitalização do Cine Capitólio, uma demanda histórica que vai transformar um dos maiores símbolos da cidade em um cinema da educação.

Um dos arquitetos responsáveis pelo planejamento da revitalização, Túlio Duda, destacou em entrevista à Rádio Caturité FM, a importância da obra que era cobrada há muitos anos pela população e agora se torna realidade.

Ele revelou que transformar o Capitólio em um cinema para a educação pública surgiu após uma indagação de um aluno da rede municipal.

– O Cine Capitólio era uma demanda histórica tanto pela sua representatividade para Campina como pelo risco de desabamento e hoje estamos assinando essa obra de requalificação total. Agora tem o nome Capitólio da educação, que servirá para a rede pública de ensino. A requalificação vai trazer benefícios enormes a quem mais precisa, que são os estudantes da rede pública de ensino. Essa ideia surgiu exatamente de uma indagação de um estudante que perguntou ao prefeito quando eles iriam ao cinema e o prefeito disse que ia construir um para eles – contou.

Na oportunidade, Túlio, que é secretário executivo de Planejamento do município, também deu detalhes do que será construído no Capitólio.

– Ele será um cineteatro e teremos também uma biblioteca e salas multiuso para atividades culturais e uma experiência completa de cinema com lanchonete e isso vai fortalecer não apenas a educação, vai favorecer também a cena cultural da cidade, pois vai fomentar a produção para que Campina possa se ver através do Capitólio. Teremos uma praça de eventos e a partir de agora duas portas, uma para a Irineu Joffily e a outra para a praça Clementino Procópio. As pessoas vão poder atravessar o cine Capitólio – explicou.

