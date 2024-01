Governador anuncia reajuste e mais 20% da bolsa desempenho da Segurança e Magistério

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (15), durante o programa semanal “Conversa com o Governador”, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, o aumento salarial para o funcionalismo público, o pagamento do piso nacional dos professores, a incorporação de mais 20% da bolsa desempenho para as Forças de Segurança e do Magistério, além do reajuste do salário mínimo.

As medidas econômicas irão gerar um impacto superior a R$ 450 milhões na folha de pessoal em 2024.O aumento salarial linear para os servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas das administrações direta e indireta será de 5%.

O valor fixado pela gestão estadual supera a alta da inflação do ano passado, que ficou em 4,62%. O reajuste também irá contemplar os servidores públicos inativos que não gozam de paridade.

O chefe do Executivo estadual também anunciou a incorporação de mais 20% da bolsa desempenho das Forças de Segurança e do Magistério.

O gestor também garantiu o pagamento do Piso Nacional do Magistério que ficou fixado em 3,62% pelo governo federal. O percentual de reajuste ainda contemplará os professores prestadores de serviço.Além disso, ficou assegurado o reajuste do salário mínimo em R$ 1.412,00, também em conformidade com o valor anunciado pelo governo federal.