A Secretaria de Saúde de Campina Grande esclareceu, por intermédio de uma Nota, que na noite do sábado, 13, uma queda de energia foi registrada no setor administrativo e em um consultório médico da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Adhemar Dantas (UPA Dinamérica).

De acordo com o diretor da unidade, Júlio Lopes, o abastecimento da energia elétrica foi retomado em cerca de uma hora.

Como a situação aconteceu na noite do sábado, o setor administrativo não estava em funcionamento e o atendimento do consultório foi remanejado para a sala da triagem, não havendo prejuízo para nenhum paciente, nem interrupção de atendimento.

A Secretaria de Saúde vem realizando um amplo trabalho de restruturação da rede elétrica em todos os hospitais.

Atualmente, as duas UPAs, o Hospital Municipal Dr. Edgley e o Hospital da Criança e do Adolescente passam por esse processo.

No ISEA, já foi realizada a readequação da rede elétrica e a maternidade está passando por reforma.

Em breve, será iniciada também uma reforma no Hospital da Criança e do Adolescente, com ênfase na estrutura elétrica.