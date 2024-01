Podcast: extensionista discorre sobre o saneamento básico rural

No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer de Massaranduba, Rodolfo Travassos Barbosa, falou sobre o saneamento básico rural.

Rodolfo explicou que o saneamento básico na zona rural é um tema que está um pouco esquecido e precisa ser debatido.

Muitas comunidades rurais não têm esgoto tratado e o solo fica contaminado, assim como animais.

A água dos dejetos pode ser tratada e transformada em objeto de irrigação na agricultura.

