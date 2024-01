Prefeitura de CG alerta para falso site da Sesuma

A Prefeitura de Campina Grande alertou nesta sexta-feira, 12, sobre uma falsa página da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambinte (Sesuma).

O suposto canal na internet informa que o “serviço (endereço eletrônico) está indisponível por falta de pagamento” e que, por isso, “o cidadão campinense não terá mais acesso às licenças ambientais, solicitação de fiscalização, solicitação de podas de árvores, ouvidorias, endereço dos equipamentos da secretaria, notícias, entre outros serviços”.

Diante do ocorrido, o governo municipal esclarece que as notícias da Sesuma são apenas publicadas no site oficial da Prefeitura de Campina Grande (https://campinagrande.pb.gov.br/) ou nas redes sociais do Município, não merecendo credibilidade produções digitais sem autorização oficial ou desprovidas do devido amparo legal para propagar informações referentes ao referido órgão.

Além disso, é oportuno esclarecer que todos os serviços oferecidos pela Pasta à coletividade estão em franco processo de funcionamento, seja de forma presencial ou online, podendo qualquer cidadão usufruir do amplo leque de atividades voltadas ao licenciamento ambiental, fiscalização, podas de árvores e demais ações sob responsabilidade da Secretaria.

Assim, não procede qualquer informação sobre uma possível paralisação das atividades da Sesuma, sobretudo quando tal fato é propagado a partir de uma ação criminosa e anônima, tendo como propósito desgastar a imagem da gestão e confundir a opinião pública.

A Prefeitura de Campina Grande também está adotando medidas cabíveis para que o domínio falso sejam cancelado, pois o emprego de fake news e demais crimes digitais geram sérios transtornos à sociedade e ao pleno exercício da cidadania.

Por fim, o governo municipal reafirma o seu compromisso de permanecer vigilante para proporcionar, com base na verdade e na boa informação, o máximo de serviços, obras e ações, em todas as áreas administrativas, objetivando a melhoria da qualidade de vida da população.