Aeroporto de Campina Grande tem crescimento elevado de passageiros

Campina Grande fechou 2023 com mais uma marca histórica no fluxo de passageiros aéreos. Entre os aeroportos administrados pela Aena Brasil, o Presidente João Suassuna foi o que registrou maior índice de crescimento no ano, com aumento, em relação a 2022, de quase 70% da movimentação, o que representa um total de 226 mil pessoas que passaram pelo terminal.

Para a secretária do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, isso é o reflexo do trabalho incansável do Governo do Estado para atrair mais visitantes. “A partir de junho do ano passado, o Aeroporto João Suassuna foi transformado num hub regional da Azul e passou a receber novos voos com os benefícios fiscais concedidos pelo governador João Azevêdo e o secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, e as articulações junto às empresas aéreas. Com isso, os números de voos e passageiros quase duplicaram, gerando grande impacto no desenvolvimento da Paraíba.”

No mês de dezembro, o percentual de crescimento impressiona ainda mais: 192% se comparado ao ano anterior. Para se ter ideia, no mesmo período de 2022, esses números estavam em queda, com o aeroporto recebendo apenas 9 mil passageiros. Porém as estratégias adotadas pelo governo mudaram o cenário e a Rainha da Borborema fechou o último mês do ano com mais de 26 mil viajantes.

Para Luciano Rodrigues, diretor do Aeroporto João Suassuna, os resultados expressivos na movimentação de passageiros, quantidade de voos e operações de cargas se devem ao conjunto de ações executadas pela Aena, com a reforma do espaço, e os esforços da gestão estadual. “Obtivemos os melhores resultados do País nos três indicadores e, reconhecidamente, posso falar do esforço que o Governo do Estado tem feito para atrair novos voos e novas empresas. O resultado é esse. Saímos de 2022 com apenas dois destinos ofertados em nosso terminal para sete destinos em 2023”.

Na capital paraibana, os números também são crescentes. No Aeroporto Presidente Castro Pinto, que atende a região metropolitana, o aumento do fluxo de passageiros no mês passado foi de 24%, representando 149 mil visitantes que transitaram nos saguões do terminal.

No acumulado de janeiro a dezembro, os dois aeroportos registraram, juntos, um aumento de 21% na movimentação em relação ao ano passado, com mais de 1,6 milhão de passageiros embarcando e desembarcando na Paraíba em 2023.