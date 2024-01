Será que você soube disto? Leia o resumo do Paraibaonline

Passe em revista as notícias que foram destaque no noticiário do Paraibaonline nesta quinta-feira.

Veja, informe-se, compartilhe.

Dinheiro público abasteceu carros de familiares de ministro

Esquema de roubo e clonagem de veículos é desarticulado na PB

Em Mamanguape: homem toca fogo em cadela e pega cinco anos de cadeia

´Espigões´ burlam a lei em João Pessoa; MPPB quer a derrubada de imóveis

Deputado se mostra irritado com Romero: “ O Fórum de Campina nunca esperou por ele”

Está chovendo? Cuidado! Pisar em água da chuva traz riscos à saúde

Chuvas da madrugada alagaram casas na Paraíba

Criança fica ferida ao ser atingida por coice de cavalo

Homem é preso após matar amigo em Campina Grande

Carro pega fogo na BR-101, em Bayeux

Técnico faz apelo ao torcedor e diz que seleção tem ‘obrigação de vencer’

Carnaval Tradição de João Pessoa: prévias começam nesta sexta

Vai faltar água em Campina Grande. Veja os bairros

Campinense oficializa contratação de atacante do futebol sergipano

Preços de materiais escolares têm variações de mais de 600% em sites

INSS: veja reajuste para benefícios que ganham acima do mínimo

Padre critica Teologia da Libertação: “A maior desgraça na igreja”

TCE alerta sobre fragilidade financeira da previdência de Bayeux

Presidente Lula oficializa nome do novo ministro da Justiça

Mulher que levou tiro na cabeça do próprio marido tem morte cerebral confirmada

Reservatório transborda e deixa famílias ilhadas na Paraíba

TSE determina apuração pela PF de filiação falsa de Lula ao PL

Presidente do PSDB: Romero permanece no arco das oposições na PB

Presidente do PT xinga padre por crítica à Teologia da Libertação

Podcast Hora das Letras: professor explica sobre o “queísmo”

Já tem o primeiro eliminado do BBB 24; saiba os detalhes

Inmet alerta para perigo potencial de chuvas intensas na PB

