Na Paraíba: obras de estradas entre Lagoa Seca e Puxinanã avançam

Os serviços de implantação e pavimentação das rodovias PB-099 e PB-113 seguem em andamento, nos trechos que ligam, respectivamente, Lagoa Seca, Pai Domingos e Puxinanã, e Jenipapo com o entroncamento da PB-099, no Agreste paraibano. As obras são realizadas pelo Governo da Paraíba, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), com investimentos de aproximadamente R$ 14,7 milhões.

As obras atendem a uma reivindicação de mais de 50 anos da população, especialmente os residentes nos distritos e povoados que por ali se encontram. A conclusão dos serviços beneficiará diretamente mais de 42 mil habitantes de Lagoa Seca e Puxinanã, além de contribuir para o escoamento da produção local e modernização da infraestrutura rodoviária estadual.

Os serviços executados pela AL Teixeira Pinheiro LTDA abrangem 12,2 km de extensão no trecho que contempla Lagoa Seca/Pai Domingos/Puxinanã, enquanto entre Jenipapo e o entroncamento da PB-099, a estrada se estende por pouco mais de um quilômetro.

Segundo o engenheiro do DER e fiscal da obra, Marcos Tiago de Sousa Victor, na PB-099 realizam-se os serviços de pavimentação em paralelepípedo, base e sub-base; enquanto na PB-113, o serviço em execução é o de terraplenagem. O engenheiro confirmou, também, que o serviço de sub-base entre Lagoa Seca e Pai Domingos já foi concluído, assim como a terraplenagem em toda extensão da PB-099.

As obras de implantação e pavimentação das rodovias são bastante aguardadas pelas pessoas residentes na região. “Esta PB-099 sendo feita por João Azevêdo vai ser muito bom pra gente”, afirmou Givanildo Moreno, morador de Sítio Alvinho, em Lagoa Seca. Outro morador, Ismael, de Puxinanã, relatou que a PB-099 é “um sonho da gente do município”.