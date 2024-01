Cagepa justifica falta de água em cidade da Paraíba

A cidade de Caturité, na Paraíba, vem sofrendo há alguns dias com a falta de água. Moradores do município entraram em contato com o Jornal da Manhã, da Caturité FM, fazendo um apelo para as autoridades retomarem o fornecimento de água.

Também em contato com a emissora, a Assessoria de Imprensa do órgão explicou os motivos da falta de água assegurando ainda que o problema já está sendo resolvido.

O assessor Ricardo Avelino tranquilizou os moradores e explicou que o corte no abastecimento se deu por causa de um vazamento.

-Tivemos um problema eletromecânico no bombeamento de Gravatá, além de um vazamento na adutora, mas a equipe já está trabalhando para resolver esse problema – assegurou.