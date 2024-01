Professores da Paraíba voltam a cobrar Implantação do Plano de Cargos e Remunerações

A Associação dos Professores de Licenciatura Plena dos Estado da Paraíba (ALPB), voltou a defender, nesta quinta-feira (11), a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da categoria.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Caturité FM, o presidente da associação, o professor Odenilson Medeiros, solicitou uma audiência com o governador João Azevêdo (PSB), alegando que não há valorização da classe que tanto se dedica em prol da educação paraibana.

Ele revelou que já existe um projeto do PCCR dos professores, mas que o gestor estadual não encaminha para votação na Assembleia Legislativa para implantação.

– A APLP participou do fórum dos servidores estaduais que solicita do governo do estado reajuste salarial para todas as categorias e nós estivemos prestando um apoio e solicitando mais uma vez que o governador receba a associação para debater a questão do encaminhamento do nosso Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos professores (PCCR) que já vem se arrastando há mais de vinte anos. O plano está pronto, mas o governador precisa encaminhar para a assembleia para que seja votado, aprovado e implantado. Essa é a nossa grande bandeira de luta – frisou.

Ainda de acordo com Odenilson, professores com títulos estão ganhando praticamente o mesmo salário de um profissional básico que não possui especializações, o que ele considerou injusto.

– Esse plano existe desde 2003, mas foi tendo uma desvalorização equiparando salários de professores de nível médio com professores que possuem doutorado. Foi adotada uma política de bolsas e apesar do piso nacional ser aplicado, os valores entre os níveis estão muito defasados – salientou.