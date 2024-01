O presidente estadual do PT na Paraíba, Jackson Macedo, reagiu às críticas do diretor do Instituto Padre Zé, padre George Batista, feitas à Teologia da Libertação, uma abordagem teológica cristã que enfatiza a libertação dos oprimidos, e o chamou de babaca e irresponsável.

Durante celebração na Comunidade Filhos da Misericórdia, da qual é fundador, padre George disse que essa teologia “foi a maior desgraça que entrou na Igreja Católica, foi um demônio, e quem defende essa ideologia utiliza o pobre como uma bandeira ideológica para conseguir benefícios, como, por exemplo, roubar um hospital”, se referindo aos atos criminosos praticados pelo padre Egídio de Carvalho Neto dentro do instituto e que foi preso pelo Gaeco.

Conforme Macedo, a fala do padre é desprovida de argumentos teológicos e recheada de um preconceito fascista. “A teologia foi fundamental para a Igreja latina nos anos 80. Ela fez o povo de Deus vivenciar a prática solidária de Jesus. Esse padre, além de ser um babaca, é um grande irresponsável”, bradou Macedo, que manifestou apoio à nota enviada à imprensa pelos padres progressistas contra a fala de padre George.

Na internet, Jackson Macedo disse ainda que estava explicado o comportamento de padre George ao postar uma foto abençoando o então presidente da República Jair Bolsonaro em uma viagem a Israel, fato ocorrido em 2019.