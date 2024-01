Os conselheiros tutelares eleitos em 2023 tomaram posse na manhã desta quarta-feira (10) em Campina Grande.

Durante a solenidade, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) falou sobre os investimentos na política de defesa dos direitos da criança e do adolescente revelando que deve descentralizar os conselhos instalando uma casa em cada região.

– Estamos investindo para implantar uma política de descentralização dos conselhos, e o nosso intuito é instalar uma unidade em cada região para que os conselhos fiquem mais próximos da população – frisou.

Ele também comentou sobre a ameaça de judicialização do processo com pedido de anulação da eleição do conselho, alegando que foi apenas um “disse me disse” sem fundamento.

– Aconteceram alguns “disse me disse”, mas não acredito na anulação, até porque os próprios conselheiros participaram do processo de apuração e fiscalização dos votos e isso referenda a vontade da maioria – pontuou.