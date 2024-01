O primeiro trimestre de 2024 será marcado pela entrega de reformas em escolas da rede municipal de ensino de Campina Grande. Foi o que assegurou o secretário da pasta, Asfora Neto, durante participação nesta terça-feira (10), no Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM.

Conforme explanou Asfora, durante o ano de 2023 houve uma expansão do ensino integral na cidade, que deve ganhar mais investimentos nos próximos anos.

– Vamos ter a entrega da creche de Campo de Angola, em São José da Mata, Creche João Paulo II, na Ramadinha, Creche Maria Teresa, no Monte Santo e a Escola Presidente Kennedy, que será entregue com onze novas salas de aula, mais amplas e arejadas. Em 2021 Campina só tinha uma escola na modalidade integral, hoje estamos entrando em 2024 com 21 escolas em tempo integral – frisou.