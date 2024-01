Chuvas da madrugada alagaram casas na Paraíba

A madrugada e o início da manhã desta quinta-feira (11) foram marcados por intensas chuvas em várias cidades de todas as regiões da Paraíba.

No Sertão, especificamente em Conceição, dois açudes transbordaram devido ao elevado volume de água. Em João Pessoa, algumas casas no bairro do Varjão ficaram alagadas.

Em Conceição, as precipitações registraram aproximadamente 200 milímetros, resultando no transbordamento de dois açudes municipais nas comunidades Campos Velho e Roçado.

Apesar dos danos materiais em algumas residências, não houve relatos de vítimas, conforme informações da Defesa Civil local. O órgão permanece em alerta para possíveis ocorrências.

Na capital paraibana, João Pessoa, o bairro do Varjão foi afetado, com casas da Rua São Geraldo alagadas de madrugada. Um morador relatou que a água invadiu sua casa, causando danos significativos nos móveis e eletrodomésticos.

Além disso, árvores caíram na Mata do Buraquinho, gerando preocupações entre os residentes.

O coordenador da Defesa Civil de João Pessoa, Kelson Chaves, destacou que, até o momento, não foram registrados grandes problemas devido à chuva.

Embora não haja relatos oficiais de ocorrências, a Defesa Civil permanece monitorando a situação para prestar assistência imediata em caso de necessidade.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da capital (Semob-JP) informou que não houve pontos de alagamento nas vias da cidade, mas orientou os motoristas a redobrarem a atenção, especialmente em cruzamentos e áreas propensas a acúmulo de água.

*com informações da TV Cabo Branco