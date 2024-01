Cadastramento para blocos e eventos do Campina Folia e Carnaval Tradição encerra nesta sexta

Os responsáveis pelos blocos, trios, bois, escolas de samba e eventos que serão realizados no Campina Folia e Carnaval Tradição de Campina Grande tem até o meio dia desta sexta-feira (12) para realizar o cadastramento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande.

Conforme explicou a secretária da pasta, Tâmela Fama, em entrevista à Rádio Caturité FM, o formulário de cadastro está disponível no Instagram da secretaria e deve ser preenchido com os dados para que haja uma atualização sobre os eventos realizados no período.

– A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou o cadastramento dos blocos, trios, bois, escolas de samba e eventos que fazem parte do ciclo carnavalesco que integrarão o vasto calendário do Campina Folia e Carnaval Tradição de 2024. O cadastro acontecerá até o meio dia de 12 de janeiro, próxima sexta-feira, por meio de um link disponibilizado no instagram @sede.cg. Esse cadastro atualiza os dados e também identifica possíveis novos eventos na nossa cidade contribuindo para o crescimento e diversificação do carnaval – frisou.

No documento são necessários o preenchimento dos seguintes dados: Nome do bloco, dados do contato, breve histórico, estimativa de público, data de desfile e trajeto.