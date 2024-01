No quadro ‘Trânsito e Mobilidade Urbana’, do programa Conexão Caturité, a gerente de Transportes da STTP, Aracy Brasil, falou sobre o decreto que entrou em vigor e diz respeito à ampliação da validade das carteiras de gratuidade de idosos e pessoas com deficiência.

Ela destacou que a reavaliação é feita periodicamente e agora a STTP prorrogou a validade das carteiras dos idosos por mais cinco anos e das pessoas com deficiência por mais dois anos.

Aracy explicou que foi conveniente prorrogar os prazos, tendo em vista que os dados estão atualizados.

Ouça aqui o podcast completo.