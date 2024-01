Protesto de servidores estaduais em João Pessoa

Nesta quarta-feira (10), servidores públicos estaduais da Paraíba se reuniram no Centro Administrativo, bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, em um ato organizado pelo Fórum dos Servidores Estaduais da Paraíba.

O movimento tem como objetivo pressionar o governador João Azevêdo (PSB) a cumprir a data-base de 2024, prevista para janeiro.

Durante o protesto, os manifestantes entregaram um ofício à secretária Executiva da Administração, Jacqueline Gusmão, que se comprometeu a encaminhar a demanda ao titular da pasta, Tibério Limeira.

Este, por sua vez, informou que o governo está analisando os números para tratar do assunto com o Fórum nos próximos dias.

Os servidores reivindicam um aumento linear de 21% para todos os servidores estaduais, ativos e inativos. Esse valor leva em consideração as perdas inflacionárias, resultantes da não implementação da campanha pela data-base 2023, de 16%, somada a 5% referentes à inflação do ano passado.

O grupo ainda busca uma audiência com o governador João Azevêdo, indo à Granja do Governador e, caso não obtenham sucesso, planejam uma ida à Casa Civil. A expectativa é obter uma resposta do governo nos próximos dias.

