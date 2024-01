Podcast ‘Na Cozinha’: aprenda a fazer um sorvete de morango

No quadro ‘Na Cozinha’, do programa Conexão Caturité, a gastróloga Aline Diniz ensinou a receita de um sorvete de morango.

Confira a receita.

1 leite condensado

2 caixas de creme de leite

Suco de limão

2 e 1/2 xícaras de morangos picados

Bata tudo no liquidificador e reserve meia xícara de morango. Despeje em um refratário e cubra com um plástico filme. Leve ao refrigerador por pelo menos quatro horas. Após esse tempo, bata mais uma vez a mistura no liquidificador com o restante do morango. Volte ao freezer e sirva.

Ouça aqui o podcast completo.