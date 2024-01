Em uma entrevista concedida à Rádio Campina FM nesta quarta-feira (10), Márcia Salles, coordenadora administrativa e financeira do Sitrans, falou sobre as novidades para o transporte coletivo de Campina Grande em 2024.

Márcia mencionou a recente aquisição de novos ônibus e a consolidação da marca NuBus, que trouxe inovações para o transporte público, como a recarga via aplicativo e o pagamento via Pix.

Segundo a coordenadora, “a marca NuBus está consolidada em Campina Grande, João Pessoa e Natal, e planeja trazer ainda mais novidades em 2024”.

Entre as inovações planejadas para este ano, Márcia mencionou a funcionalidade “De/Para” no aplicativo. Os usuários poderão favoritar suas paradas dentro do aplicativo, e o sistema mostrará todas as opções de ônibus para o destino desejado, bem como as opções de integração. Essa funcionalidade visa ajudar os usuários a minimizar seu trajeto.