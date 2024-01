Conselheiros tutelares eleitos em Campina Grande tomam posse

Os 20 conselheiros tutelares, eleitos em Campina Grande, tomaram posse para mandato do quadriênio 2024-2028 no Município.

O evento, que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 10, no auditório do Seminário Diocesano São João Maria Vianney, no bairro Alto Branco, foi realizado pela Prefeitura de Campina Grande, junto ao Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA).

Tomaram posse, para a Zona Norte, Sueide Alves, Herculano da Capoeira, Lívia Alberia, Ellen Guedes e Soraya Moura. Para a Região Sul: Roberto, Betânia Brito, Adjane, Mônica e Mayara Macedo. Pela Região Leste: Lana Menezes, Boneca Clarita, Graça, Lelo e Tiago Medeiros.

Já para a Região Oeste foram empossados Jaqueline Avelino, Roberto Rodrigues, Pedro Alisson, Evânia Silva e Jeane Melo. No local, também tomaram posse os suplentes eleitos.

Na oportunidade, o Prefeito Bruno Cunha Lima, que participou da cerimônia, falou sobre a importância do trabalho que é realizado através do Conselho Tutelar.

“Nós sabemos da responsabilidade que recai a cada um que exerce essa função de proteger as crianças e adolescentes, e nós, enquanto Prefeitura, estamos atuando junto no debate público, na participação, planejamento e execução da fiscalização, nos envolvemos por inteiro, de corpo, alma e coração, então cada conselheiro eleito pode contar conosco”, destacou o Prefeito.

Bruno Cunha Lima ainda reforçou o empenho desta gestão para descentralizar o Conselho Tutelar, afirmando que a Prefeitura está trabalhando para isso.

“A implantação da pauta do processo de descentralização é muito importante para nós, uma pauta prioritária, porque assim permitimos que os conselheiros estejam mais perto das pessoas que precisam da atuação e da proteção desta política pública. Então ficamos felizes, porque isso está prestes a se tornar realidade”, concluiu o Prefeito.

Na ocasião, também reafirmaram a importância do trabalho dos conselheiros tutelares, o Deputado Estadual Fábio Ramalho, representando a Assembléia Legislativa da Paraíba, Marinaldo Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Pamela Vital , Secretária de Assistência Social do Município e Renata Andrade Vice-Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDDCA).

Sobre as eleições

As eleições para o Conselho Tutelar aconteceram em 1º de outubro de 2023, com a realização dos votos em 24 colégios eleitorais espalhados pelo Município e assídua participação da população.

Por região, foram escolhidos cinco conselheiros, além de cinco suplentes, que também foram empossados nesta quarta-feira, 10, finalizando assim o processo eleitoral.